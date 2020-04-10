МОЗ: в аптеках можна купити тест на коронавірус

У МОЗ заявили, що аптеки офіційно можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусу. Про повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Ляшко, приватні лабораторії також можуть закуповувати тест-системи, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки та мають право працювати зі збудником другого класу патогенності.

"В аптеках можуть продаватися експрес-тести - це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою", - заявив він.

Нагадаємо, через відсутність випадків коронавірусу в Миколаївській області перевірили тести, всі вони виявилися негативними.

Також заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар заявив про виявлені порушення щодо ситуації з коронавірусом у Миколаївській області. Ляшко сподівається, що ситуація в регіоні щодо кількості тестувань буде покращуватись.

Раніше в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін заявив, що протестувати на коронавірус всю країну технічно практично неможливо.