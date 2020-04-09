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МОЗ: протестувати на коронавірус всю країну практично неможливо

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 09:55
МОЗ: протестувати на коронавірус всю країну практично неможливо
Фото: Ігор Кузін (РБК-Україна)

Для тестування кожна країна обирає свої діагностичні клінічні або лабораторні протоколи

Протестувати на коронавірус всю країну технічно практично неможливо. Про це заявив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кузін заявив, що жодна країна світу не забезпечує масове тестування усіх громадян держави.

"Тому така обція наразі не розглядається і наврядчи буде застосована. Перш за все, тому, що це не є доцільним. Технічно, це майже неможливо зробити", - заявив він.

Як він повідомив, для тестування кожна країна обирає свої діагностичні клінічні або лабораторні протоколи.

"Відповідно до діючих протоколів, Україна тестує і забезпечує методом ПРЛ усіх осіб, які підпадають під епідеміологічні, клінічні критерії. Для тих осіб, які не підпадають під критерії, обстеження можливо лише у випадку, якщо вони є контактними особами", - заявив Кузін.

Нагадаємо, станом на 9 квітня в Україні 1892 заражених коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

Додамо, президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус.

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