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У Кабміні розробляють закон про розширення підстав для умовно-дострокового звільнення

Новини » Політика     22.01.2020 - 17:25
У Кабміні розробляють закон про розширення підстав для умовно-дострокового звільнення
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, документ розробляє Мін’юст спільно з "Центром пробації"

Міністерство юстиції розробляє законопроект щодо розширення підстав для умовно-дострокового звільнення громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявив, що разом з міжнародними партнерами Мін’юст активно працює над розширенням переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі.

"Йдеться про такі види покарань, як пробаційний нагляд, збільшення підстав для умовно-дострокового звільнення, поширення пробації на осіб, звільнених умовно-достроково та інші заходи, які повинні бути спрямовані на гуманізацію кримінального законодавства. Наразі ми напрацьовуємо відповідний законопроект разом з нашими колегами із пробації та Департаменту правосуддя", - розповів Банчук.

Нагадаємо, Верховна рада 8 скликання у 2015 році відмовила довічно ув'язненим в праві на УДЗ. Так, нардепи після чотирьох спроб не підтримали в першому читанні законопроект № 2292 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням". За нього проголосували лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, у квітні 2019-го повідомлялося, що у 2018 році через пробацію пройшло близько 100 тисяч громадян, які залучалися до відповідальності за кримінальні злочини.

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