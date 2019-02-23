У Мін'юсті США спростували завершення Мюллером справи про втручання у вибори США

Поширена раніше інформація не відповідає дійсності

Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который ведет дело о вмешательстве в выборы американского президента в 2016, не объявит на следующей неделе о результатах расследования. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Минюста, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что распространенная ранее информация о сроках оглашения результатов расследования не соответствует действительности.

"Любые сообщения о том, что спецпрокурор представит отчет Минюсту на следующей неделе, не соответствуют действительности", - заявил представитель министерства.

Ранее СМИ сообщили, что Минюст США на следующей неделе должен объявить о завершении составления доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного вмешательству РФ в президентские выборы 2016 года.

По закону, Мюллер должен передать отчет генпрокурору. Как сообщал CNN, неизвестно, какие сведения из него переданы Конгрессу или общественности. Спецпрокурор и Министерство юстиции эту информацию не комментировали.

Напомним, окружной прокурор штата Нью-Йорк Сайрус Ванс готовит обвинения от имени штата против бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта на случай, если президент США помилует его на федеральном уровне.