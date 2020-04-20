У Мін'юсті розповіли про другий етап тюремної реформи

У Міністерстві юстиції України в рамках другого етапу тюремної реформи хочуть впроваджувати пробаційний нагляд і зробити заставу доступним не тільки для багатіїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook глави Міністерства юстиції Дениса Малюськи.

За його словами, більшість засуджених не хочуть працювати і саме це хочуть змінити у відомстві.

"Для засуджених в'язниця - це по суті школа злочинів, і під час їх перебування в такій школі ми їх забезпечуємо за бюджетні кошти житлом, харчуванням, охороною. Більшість засуджених не хочуть працювати і ми це змінимо", - заявив міністр.

І перший крок до цього - впровадження пробаційного нагляду. Під час пробаційного періоду засуджений повинен буде влаштуватися на роботу, пройти лікування, або ж відучитися. Іноді за його переміщеннями буде стежити електронний моніторинг.

"Люди, які проходять пробацію вже зараз, практично не здійснюють нових злочинів. 98% людей абсолютно нормально ресоціалізуються", - додав Малюська.

Також у планах Мін'юсту зробити загальнодоступним заставу, як альтернативу СІЗО.

"Зараз заставу можуть дозволити собі тільки заможні люди, у яких є багато готівки. Ми пропонуємо приймати не тільки гроші, а й, наприклад, нерухомість. Або ж платити заставу в розстрочку", - повідомив він.

З інших нововведень - встановлення граничних термінів перебування в СІЗО, більш активне застосування громадських робіт, скасування такого виду покарання як "обмеження волі" та введення рейтингової системи пенітенціарних установ.

Нагадаємо, Міністерство юстиції в рамках тюремної реформи планує ввести платні камери підвищеного комфорту у слідчих ізоляторах. За словами Малюски, отримані кошти за такі камери будуть направлятися на ремонт безкоштовних камер.

Крім того, Міністерство юстиції України планує скоротити до третини українських в'язниць. Зараз в Україні понад сто в'язниць.