У Мін'юсті розповіли, скільки українців отримали "пакунки малюка" у 2019

З 1 вересня 2018 року такі пакунки отримали 95 тисяч українців

С 1 января 2019 года "пакеты малыша" получили 19 тысяч человек. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, такие пакеты с 1 сентября прошлого года получили почти 100 тысяч человек.

"С 1 сентября 2018 года почти 95 тысяч человек получили "пакет малыша". С 1 января 2019 года эта цифра составила почти 19 тысяч человек", - сообщила Сукманова.

Напомним, в августе прошлого года Министерство социальной политики утвердило состав "бэби-бокса" для новорожденных. Таким образом, был определен детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до пяти тысяч гривен для комплектования одноразовой натуральной помощи "бэби-бокс" при рождении ребенка. Отмечалось, что уже с первого сентября украинские семьи при рождении ребенка начали получать наборы из двадцати пяти необходимых вещей для новорожденных детей.

Как писало РБК-Украина, в сентябре в Минсоцполитики заявили, что так называемые "пакеты малыша" будут доставлять на дом, если на момент выписки их не будет в роддоме.

Добавим, 30 мая 2018-го правительство ввело традицию обеспечения новорожденных специальным "бэби-боксом", в котором будут собраны вещи, необходимые для первых недель жизни младенца.