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В Мін'юсті розраховують на збільшення попиту на платні камери в СІЗО

Новини » Суспільство     08.06.2020 - 02:52
В Мін'юсті розраховують на збільшення попиту на платні камери в СІЗО
Фото: Лук'янівське СІЗО (РБК-Україна)

Очікують, що кошти підуть на ремонт камер

В Міністерстві юстиції очікують на збільшення попиту на платі камери із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах, які почали запроваджувати останнім часом. Це дозволить ремонтувати камери.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За йоло словами, кошти будуть надходити офіційно, а не корупційним чином, як хабарі.

Він також підтвердив, що п’ять осіб сплатили за місяць перебування в одному СІЗО 60 тисяч гривень, він назвав цю суму "великими грішми" з погляду СІЗО.

"За 60 тисяч гривень ми, як мінімум, одну камеру можемо спокійно безкоштовно відремонтувати. І це тільки початок. І це ще в нас є обмеження, пов’язані з коронавірусом, коли в СІЗО направляється менше людей від судів. Буде більше людей - більший попит - буде більше коштів. Але ми не мали джерела доходів, щоб самостійно ремонтувати камери в СІЗО. А зараз вони є. І ми будемо це робити", - сказав міністр.

Тим часом, за його словами, попит від затриманих уже є.

"От п’ятеро осіб у Лук’янівському СІЗО. Звичайно, це не безумно великий попит, але це нормально. У Львові вже є, людина заселилася. Будемо дивитися", - додав Малюська.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст пропонує виставити на продаж незадіяні тюрми.

РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції України запускає проект зі скорочення в'язниць.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Міністерство юстиції УкраїникамераСИЗО
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