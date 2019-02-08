У Мін'юсті розповіли про ефект від законів з пакету "Чужих дітей не буває"

Кошти були сплачені понад півмільйону дітей в Україні

В результате принятия законов из пакета "Чужих детей не бывает" неплательщики алиментов выплатили 4,6 млрд гривен украинским детям. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, средства были уплачены в пользу более полумиллиона детей.

"Одним из самых успешных проектов стала работа по принятию двух пакетов законов "Чужих детей не бывает". Сегодня я могу отчитаться о результатах. Как результат мы имеем сегодня 4,6 млрд гривен, уплаченных в пользу более полумиллиона украинских детей. Эта цифра вдвое больше, чем в прошлом году", - сообщила Сукманова.

Напомним, ранее в Минюсте сообщали, что около 108 тыс. неплательщиков алиментов не имеют официальной работы или жилья. Так, в 2018 году Минюст получил около 10 тысяч жалоб на должников.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным на ноябрь 2018 года, в Украине с начала года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тысяч человек.

Также сообщалось, что с начала введения общественно полезных работ украинские суды привлекли 1,5 тыс. должников по алиментам.