У Мін'юсті порадили, як уникнути рейдерства

У Міністерстві юстиції підкреслили, що р​ейдерські атаки залишаються справжнім викликом для українського бізнесу. У відомстві дали декілька порад, як їх уникнути.

Про це міністерство повідомило у своєму Telegram-каналі.

Підкреслюється, що типовими помилками потенційних жертв рейдерів є:

недосконалість установчих документів (Статуту);

відсутність моніторингу за змінами в державних реєстрах;

відсутність упорядкованого документообігу підприємства;

несвоєчасне звернення до органів державної влади та судів.

Вказано, що зазвичай рейдерське захоплення відбувається через незаконні зміни в корпоративній структурі підприємства - затверджується статут у новій редакції та вносяться зміни до ЄДРПОУ.



Відомство пояснює, що мінімізувати ризики, пов’язані з рейдерськими діями, можна, розставивши юридичні "пастки". Для представників бізнесу - це, насамперед, належне оформлення установчих документів, зокрема статутів, у яких варто передбачити такі запобіжники:

обов’язковість нотаріального посвідчення договору про відчуження майнових прав або частки в статутному капіталі (для всіх юридичних осіб, крім ТОВ);

встановлення умови про те, що окремі рішення загальних зборів, скажімо, щодо зміни керівника підприємства, мають підписувати усі присутні учасники (засновники), а не тільки голова і секретар, чи головуючий на зборах;

визначити, що підписувати статут у новій редакції має не уповноважена особа, а учасники (засновники) товариства, які голосували за затвердження цього документу;

прописати, що голова загальних зборів має обиратися з-поміж учасників (засновників) товариства.

Мін'юст додає, що будь-яке рейдерство у своїй більшості починається з отримання того чи іншого судового рішення, яке "легалізує" нового власника. Тому не зайвим буде проведення моніторингу даних про фігурування компанії (її засновників) у тих чи інших судових процесах.

"Такі антирейдерські запобіжники дозволять завжди бути в курсі можливих атак на бізнес і своєчасно їх ліквідувати на стадії зародження", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року Кабінет міністрів України запустив офіс протидії рейдерству.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон для боротьби з рейдерством, який покликаний удосконалити процеси реєстрації бізнесу, нерухомості, а також регулює нотаріальні дії.