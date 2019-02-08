У Мінюсті назвали кількість оштрафованих неплатників аліментів

У міністерстві заявили, що згідно прийнятих законів для неплатників аліментів була введена низка обмежень

В результате принятия законопроектов "Чужих детей не бывает" к более 130 тысяч неплательщиков алиментов были применены ограничения. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, согласно принятым законам для неплательщиков алиментов был введен ряд ограничений.

"Благодаря этим законам, которыми были введены следующие ограничения: запрет управления транспортным средством и запрет пересечения границы неплательщикам алиментов. На сегодняшний день мы имеем более чем 130 тысяч неплательщиков алиментов, к которым применены данные запреты. Экономические штрафные санкции от 20 до 50% суммы долга. И 62 тысячи постановлений о наложении экономических санкций. Это только штрафы, я не говорю об алиментах. 124 неплательщика алиментов были направлены на общественно-полезные работы. Еще конфискация и реализация активов - ограничение свободы сроком до 2 лет", - рассказала Сукманова.

Напомним, Сукманова заявила, что в результате принятия законов из пакета "Чужих детей не бывает" неплательщики алиментов выплатили 4,6 млдр гривен украинским детям.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минюсте сообщали, что около 108 тыс. неплательщиков алиментов не имеют официальной работы или жилья. Так, в 2018 году Минюст получил около 10 тысяч жалоб на должников.

Добавим, по данным на ноябрь 2018 года, в Украине с начала года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тысяч человек.