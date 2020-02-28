У Мін'юсті напрацьовують закон про дружнє до дитини правосуддя

У Міністерстві юстиції напрацьовують законопроект про правосуддя, дружнє до дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, українська делегація взяла участь у міжнародній конференції "Справедливість для дітей", що пройшла у Сараєво, та представила свій досвід у наданні правової допомоги дітям.

"Зокрема, реформу ювенальної юстиції, пробаційні сервіси для неповнолітніх, міжвідомчу координаційну раду з питань правосуддя щодо неповнолітніх, підготовку проекту закону про правосуддя, дружнє до дитини. А також проект "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що проект відновного правосуддя для неповнолітніх стартував в Україні на початку минулого року. Спочатку він проходив у шести регіонах - Донецькій, Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Харківській областях, а потім його було поширено на всю Україну.

"Одним з пріоритетів діяльності Міністерства юстиції України є прийняття закону про правосуддя, дружнє до дитини. Цей законопроект має на меті створення умов для організації та ефективного функціонування правосуддя, дружнього до дитини, що відповідає вимогам Конвенції про права дитини та іншим міжнародним стандартам у цій сфері", - інформують у Мінюсті.

Повідомляється також, що особлива увага приділена профілактиці правопорушень у дитячому середовищі, належному поводженні з дітьми у конфлікті з законом та їх соціальній реабілітації.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора почав підготовку до створення інституту ювенальної юстиції в Україні. Зазначалося, що з нового року були розширені повноваження підрозділу по захисту прав дітей та протидії насильству. Далі повинна бути трансформована вся система ювенальної юстиції.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2017 року повідомлялося про відкриття 9 центрів ювенальної пробації.