Мін'юст заплатить з бюджету юристам 1 млн дол. за захист у міжнародному арбітражі щодо "Мотор Січі"

Міністерство юстиції України планує оплатити з бюджету послуги юридичних радників майже на мільйон доларів для захисту в міжнародному арбітражі від позову власників контрольного пакету акцій запорізького двигунобудівного заводу "Мотор Січ".

Як відомо, раніше Міністерство юстиції домоглося від уряду бюджетного фінансування на захист від претензій китайських інвесторів "Мотор Січ" в міжнародному арбітражі.

В умовах тендеру зазначається, що це оплата за послуги з юридичного консультування та юридичного представництва за позовом акціонерів ПАТ "Мотор Січ" до держави Україна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що китайські власники контрольного пакета акцій "Мотор Січ" звернулися до міжнародного арбітражу про стягнення збитків з України на суму $ 3,6 млрд за шкоду, заподіяну їм діями державної влади.

Китайські інвестори "Мотор Січ" вже заявили, що своїми діями Україна виключила можливість мирного переговорного врегулювання ситуації.

Виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько назвав подію на "Мотор Січ" "найгрубішим в історії України з порушенням прав акціонерів" і рейдерським захопленням за підтримки українських силовиків, які з усією очевидністю підіграють колишньому власникові заводу.

Інтереси китайських власників контрольного пакета акцій "Мотор Січ" в міжнародному арбітражі проти України представлятиме команда з трьох американських юридичних компаній WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, серед партнерів в яких працюють такі знакові юристи екс-директор ФБР Роберт Мюллер, Дуглас Емхофф чоловік екс-прокурора Каліфорнії Камали Харріс, а також Гері Борн - голова Групи міжнародної арбітражної практики WilmerHale, відомий світовий авторитет у галузі міжнародного комерційного арбітражу, на розробках якого базуються більшість двосторонніх і багатосторонніх міждержавних угод про захист інвестицій і прав інвесторів.

Китайські інвестори пропонували українській стороні переговорний доарбітражне врегулювання із залученням зацікавлених сторін, але Міністерство юстиції та інші органи державної влади проігнорували таку можливість.

Раніше експерти попереджали, що позиція України в міжнародному арбітражі завідомо програшна, адже операція по покупці акцій "Мотор Січ" законна, а інвестори запорізького двигунобудівного заводу із КНР перед початком співпраці з українським підприємством отримали гарантії співпраці, підтверджені публічними заявами українських топ-чиновників, на вищому урядовому рівні

Крім того, сьогодні китайські акціонери "Мотор Січ" закликали Україну відмовитися від ідеї націоналізації підприємства, яка стане черговим порушенням закону, а ці дії ще більше послаблять позицію України в міжнародному арбітражі по стягненню з неї збитку, який попередньо оцінений у розмірі $ 3,6 млрд.