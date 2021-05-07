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Мін'юст виставив на аукціон ще дві виправні колонії

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 13:26
Мін'юст виставив на аукціон ще дві виправні колонії Фото: глава Мін'юсту заявив, що дві колонії виставили на аукціон (скрін відео facebook.com Denis Malyuska)
Автор: Юлія Струк

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у рамках "Великої приватизації в’язниць" на аукціон виставили ще дві колонії. Йдеться про Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51.

Про це повідомляє урядовий портал.

За його словами, торги мають відбутися уже 3 червня 2021 року.

"Кілька років тому, коли установа ще функціонувала, вона була наповнена усього на 40%. Тому Мін’юст прийняв управлінське рішення щодо доцільності консервації ДУ "Львівська виправна колонія (№48)" - з січня 2018 року вона не здійснює правозастосовні та правоохоронні функції", - розповів міністр.

Малюська зазначив, що усіх засуджених тоді перевели до інших установ виконання покарань з відповідним режимом. Але, попри консервацію об’єкта кошти на його утримання продовжували витрачатися з державного бюджету.

"Саме тому нині ми виставляємо цю установу на аукціон, пропонуємо інвесторам придбати собі об’єкт з усіма підведеними комунікаціями", - сказав очільник міністерства.

Львівська виправна колонія №48 йде на приватизацію двома лотами: перший - об'єкти нерухомості, розташовані на земельній ділянці 10,6 га, зі стартовою ціною 132,7 млн гривень; другий - нерухоме майно, розміщене на 3 га землі, зі стартовою ціною 3,4 млн гривень.

Глава Мін'юсту звернув увагу, що виправна колонія розташована просто у середмісті Львова.

"Це можуть бути й житлові забудовники, і девелопери комерційної нерухомості. Львів - туристичне місто, тому тут цілком може бути побудований, наприклад, туристичний центр, готель або спортивний комплекс", - додав він.

Нагадаємо, у березні Малюська повідомив, що в країні планують продати до 25 в'язниць. До бюджету піде 30% виручки від продажу.

Як писало РБК-Україна, в минулому році Мін'юст планував виставити на продаж близько 30 законсервованих в'язниць.

Так, у 2021 році міністерство планує продати як мінімум чотири в'язниці.

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