Мін'юст виплатить нафтогазової компанії Коломойського 12,5 млн доларів

Київський апеляційний суд зобов'язав Міністерство юстиції України виконати Арбітражне рішення Постійного третейського суду Лондона і відшкодувати компанії JKX Oil&Gas більше 12,5 млн доларів. Обю це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанові суду від 5 липня.

Зазначимо, в жовтні 2017 року Високий суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію України на рішення Лондонського арбітражу, яким той зобов'язав країну виплатити близько 12 млн доларів нафтогазової компанії JKX Oil&Gas Plc.

Раніше 6 лютого 2017 року арбітражний суд виніс рішення у цій справі, яким відхилив більшість вимог JKX Oil&Gas.

Підставами для подання JKX Oil&Gas і афілійованими компаніями позову проти України були: збільшення Верховною радою ставки плати за користування надрами при видобутку нафти і газу, заборону Кабміном на закупівлю газу певними компаніями у всіх постачальників, крім "Нафтогазу", введення правлінням НБУ адміністративних заходів на валютному ринку.

Зазначимо, що найбільшим акціонером компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій. Основним активом JKX Oil & Gas в Україні є Полтавська газонафтова компанія".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку лютого суд Лондона зобов'язав Україну виплатити 11,7 млн доларів британської нафтогазової компанії JKX Oil & Gas PLC.

Крім того, компанія Proxima Capital Group вийшла зі складу акціонерів нафтогазової компанії JKX Oil&Gas Plc. Раніше Proxima володіла 19,9% акцій компанії. Цей пакет проданий Cascade Investment Fund (Кайманові острови), бенефіціаром якої є народний депутат України Віталій Хомутиннік.