Мін'юст спростив доступ громадян до Держреєстру обтяжень рухомого майна

Перший заступник міністра юстиції України Євгеній Горовець заявив про спрощення доступу громадян до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Вказано, що відтепер при використанні даного сервісу користувачі можуть не витрачати час на авторизацію за допомогою КЕП.

Горовець також повідомив, що було зроблено перший крок до запровадження модуля моніторингу ризиків у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

"Сьогодні співробітники Міністерства юстиції України та його територіальних органів вже можуть отримувати інформацію щодо операцій, скасованих державними реєстраторами. Це дозволить оперативно виявляти незаконні маніпуляції у реєстрі, що порушують права власників, та вживати відповідних заходів до порушників", - зазначив замміністра.

Він додав, що до травня цього року планується запровадити відстеження інформації про права власності, які проіснували менш як добу та реєстрація яких має певні ознаки незаконності, а також забезпечити можливість реєстрації права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції очікують прийняття закону про амністію найближчим часом.

Як писало РБК-Україна, у відомстві завершують розробку законопроекту про альтернативні види покарань.