ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мін'юсті завершають розробку закону про альтернативні види покарань

Новини » Політика     02.04.2020 - 17:18
У Мін'юсті завершають розробку закону про альтернативні види покарань
Ілюстративне фото (УНІАН)

Законопроект мають скоро передати до Верховної ради

У Міністерстві юстиції завершають розробку законопроекту про альтернативні види покарань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, заплановано внесення змін до КПК і КК, щоб зменшити термін, після якого можливе умовно-дострокове звільнення, до п’яти років. Йдеться про засуджених виключно за ненасильницькі злочини.

"Ще одна ініціатива - прийняти новий закон про альтернативні види покарань, його узгодження вже закінчується, і скоро законопроект передадуть до Верховної ради", - сказала замміністра.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Міністерство юстиції розробляє законопроект про розширення підстав для умовно-дострокового звільнення громадян. Заступник міністра юстиції Олександр Банчук заявляв, що разом з міжнародними партнерами Мін'юст активно працює над розширенням переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада 8 скликання у 2015 році відмовила довічно ув'язненим в праві на УДЗ. Так, нардепи після чотирьох спроб не підтримали в першому читанні законопроект №2292 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про заміну довічного позбавлення волі більш м'яким покаранням". За нього проголосували лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Мін’юст вживає необхідні кроки для попередження спалаху коронавірусу у в'язницях Кабмін створив комісію з виконання рішень ЄСПЛ
Новини України Міністерство юстиції Українинаказание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся