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У Мін'юсті розраховують на прийняття закону про амністію найближчим часом

Новини » Політика     02.04.2020 - 17:49
У Мін'юсті розраховують на прийняття закону про амністію найближчим часом
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міністерстві очікують, що таким чином буде амністовано близько тисячі людей

У Міністерстві юстиції очікують прийняття закону про амністію найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, глобальна мета Мін’юсту - зменшити тюремне населення у принципі, що, враховуючи ситуацію, яка склалася, є вкрай актуальним.

"Завдання-мінімум на найближчий тиждень - прийняття закону про амністію на 2020 рік, щоб амністувати близько 1000 осіб. Це пов’язано не лише з коронавірусом, це щорічна правнича практика", - вказано у повідомленні Мін'юсту.

Нагадаємо, влада Афганістану планує звільнити з в'язниць не менше 10 тисяч ув'язнених з метою уникнення розповсюдження коронавірусу. Як повідомляв офіс президента Ашрафа Гані, глава країни вже підписав відповідний указ - під амністію потраплять люди старше 55 років.

Як писало РБК-Україна, Міністерство юстиції України запевняє, що вживає необхідні кроки для попередження спалаху коронавірусу в місцях позбавлення волі.

Додамо також, за словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, яка відповідає за пенітенціарну систему, на сьогодні не йдеться про масове звільнення ув'язнених через ситуацію з коронавірусом.

У Мін'юсті завершають розробку закону про альтернативні види покарань Мін’юст вживає необхідні кроки для попередження спалаху коронавірусу у в'язницях
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