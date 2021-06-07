Мін'юст США повернув сплачений Colonial Pipeline викуп хакерам

Слідчі Мін'юсту США повернули кілька мільйонів доларів трубопровідній компанії Colonial Pipeline, сплачені хакерам в якості викупу . Подробиці спецоперації у відомстві пообіцяли опублікувати пізніше.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело.

Пізніше в Мін'юсті США підтвердили цю інформацію , додавши, що було арештовано 63,7 біткоїна, що становить приблизно 2,3 млн доларів. Американський Мін'юст вважає, що саме ці біткоїни були сплачені хакерам з групи DarkSide як викуп за відновлення роботи Colonial Pipeline.

Телеканал зазначає, що повернення виплаченого хакерам викупу - це досить рідкісне явище в швидко розвивається злочинному бізнесі програм-вимагачів.

Він не уточнює, яку суму вдалося повернути. За словами співрозмовника видання, Мін'юст США 7 червня оголосить подробиці операції, яку проводили співробітники ФБР за сприяння керівництва компанії.

"Слідчі США повернули мільйони доларів в криптовалюті, виплачені як викуп хакерам", - цитує телеканал своє джерело.

Нагадаємо, 8 травня, компанія Colonial Pipeline заявила, що потрапила під хакерську атаку, тому змушена відключити частину своїх систем. Причетною до кібератаки вважають групу хакерів під назвою "DarkSide".

Агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела писало, що для відновлення роботи Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн доларів у криптовалюті. Однак пізніше американські ЗМІ розповіли, що розмір викупу хакерам нібито становив 90 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Colonial Pipeline заплатила хакерам викуп, щоб відновити роботу паливного трубопроводу. За словами гендиректора Джозефа Блаунта, сума викупу склала 4,4 млн доларів.