Мін'юст США опублікував доповідь про іноземне втручання у вибори США 2018 року

Министерство юстиции США обнародовало отчет, направленный президенту Дональду Трампу, о возможном иностранном вмешательстве в американские промежуточные выборы в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минюста США.

"Министерство пришло к выводу, что нет признаков того, что в какое-либо время представителями иностранных правительств или иностранными агентами были произведены действия, нацеленные на воздействие на реализацию или безопасность проводившихся в 2018 году выборов", - говорится в документе ведомства.

Напомним, выборы в Конгресс США прошли 6 ноября 2018 года. По итогам выборов демократы получили большинство в Палате представителей Конгресса США, а Республиканская партия США сохранила большинство в Сенате.

После этого в материале РБК-Украина "Обуздать Трампа: как прошли выборы в Конгресс США и чего от них ждать Украине" сообщалось, что внешняя политика США почти не была предметом дискуссий на выборах в Конгресс США, уступив темам иммиграции, контроля за распространением оружия, налоговой реформы, здравоохранения и образования.