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Трамп вимагає повернути документи, вилучені ФБР під час обшуку

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Вашингтон, Понеділок 15 серпня 2022 06:16
Трамп вимагає повернути документи, вилучені ФБР під час обшуку Фото: Трамп вимагає повернути документи, вилучені ФБР під час обшуку (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Дональд Трамп вимагає повернути на місце документи, вилучені агентами Федерального бюро розслідувань при обшуку в його маєтку в Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

За його словами, спецагенти ФБР забрали коробки з документами, які підпадають під адвокатську таємницю, а також папери, захищені так званим привілеєм виконавчої влади (executive privilege, має на увазі право президента не розкривати певну інформацію).

"Я переконливо прошу негайно повернути ці документи на те місце, звідки вони були взяті. Дякую", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

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Дональд Трамп
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