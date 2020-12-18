Байден пригрозив "відчутною ціною" причетним до хакерських атак

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Обраний президент США Джозеф Байден заявив, що повідомлення про кібератаки на американські урядові структури викликають серйозне занепокоєння. Причетні до цих хакерських зломів заплатять високу ціну.

Відповідну заяву опубліковано на сайті його перехідної команди.

США будуть домагатися покарання хакерів "у співпраці з союзниками та партнерами".

"Для моєї адміністрації кібербезпека буде найвищим пріоритетом на всіх рівнях уряду. Але одного лише хорошого захисту недостатньо. Насамперед ми маємо підривати та припиняти спроби здійснення значних кібератак нашими супротивниками. Ми зробимо це, змусивши причетних до атак заплатити відчутну ціну", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що хакери, які працюють, імовірно, на російський уряд, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

РБК-Україна писало, що в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.