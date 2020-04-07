Мін'юст США звинуватив Росію і Катар в підкупі чиновників ФІФА

Міністерство юстиції США назвало чиновників Міжнародної федерації футболу (ФІФА) отримали хабарі від Росії і Катару за проведення чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років. Про це пише The New York Times.

Майже десятиліття ці дві країни підозрюють у підкупі голосів, і ось у понеділок, 6 квітня, обвинувальний акт на 70 сторінок було подано до Окружного суду США по східному округу Нью-Йорка.

У документі говориться, що найбільший хабар отримав колишній віцепрезидент ФІФА з Тринідаду і Тобаго Джек Уорнер під час вибору РФ - 5 млн доларів. Колишньому члену виконавчого комітету ФІФА Рафаелю Сальгеро від російської сторони був обіцяний 1 млн доларів.

Як осіб, які отримували хабарі від Катару, називаються експрезидент бразильської конфедерації футболу Рікардо Тейшейра, а також президента КОНМЕБОЛ Ніколас Леос, який пішов з життя минулого року.

Нагадаємо, раніше Мін'юст США опублікував заяву про те, що колишнього президента ФІФА підкупив російський олігарх, щоб забезпечити Росії право на проведення чемпіонату світу з футболу.

ЧС в РФ проходив з 14 червня по 15 липня 2018 року і завершився перемогою збірної Франції. Проведення наступної світової першості планується в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Мундіаль вперше пройде на Близькому Сході.