Мін’юст вживає необхідні кроки для попередження спалаху коронавірусу у в'язницях

Міністерство юстиції України запевняє, що вживає необхідні кроки для попередження спалаху коронавірусу в місцях позбавлення волі. Про це повідомляє урядовий портал.

Так, усього в Україні в місцях позбавлення волі знаходиться 52 тисячі осіб, з них близько 32 тисячі засуджених і до 20 тисяч - перебувають у СІЗО. Заступник міністра юстиції Олена Висоцька зазначила, що останні два тижні Мін’юст кинув всі сили на те, щоб коронавірус не потрапив в установи.

"Зокрема, було обмежено побачення (але дозволено онлайн-зустрічі), введено температурний скринінг персоналу і щоденний огляд ув’язнених, усі посилки відправляють відстоюватися на 24 години або дезінфікують. На прогулянку ув’язнених виводять тільки з тими, з ким вони знаходяться в одній камері. У СІЗО всіх новоприбулих відправляють на 14-денний карантин", - вказано у повідомленні.

За словами Висоцької, якщо вірус потрапить у пенітенціарну систему, хворих і осіб, які з ними контактували, будуть намагатися максимально ізолювати.

"Діяти збираємося за загальним для всіх протоколом МОЗ: спочатку - карантин і лікування, в разі погіршення стану - транспортування у звичайну лікарню, але під охороною", - повідомила вона.

Також замміністра поінформувала, що для зменшення ризиків зараження у Мін’юсті готують "перепланування" в ізоляторах і в’язницях. У тих установах, які не переповнені, планують розселити ув’язнених по камерах або кімнатах, щоб в разі появи симптоматики у одного, ізолювати довелося менше людей.

Нагадаємо, за словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, яка відповідає за пенітенціарну систему, на сьогодні не йдеться про масове звільнення ув'язнених через ситуацію з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, Кабмін просять вжити заходів щодо запобігання коронавірусу в тюрмах.