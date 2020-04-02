Минюст принимает необходимые шаги для предупреждения вспышки коронавируса в тюрьмах

Министерство юстиции Украины заверяет, что принимает необходимые шаги для предупреждения вспышки коронавируса в местах лишения свободы. Об этом сообщает правительственный портал.

Так, всего в Украине в местах лишения свободы находится 52 тысячи человек, из них около 32 тысячи осужденных и до 20 тысяч - находятся в СИЗО. Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая отметила, что последние две недели Минюст бросил все силы на то, чтобы коронавирус не попал в учреждения.

"В частности, были ограничены свидания (но разрешены онлайн-встречи), введен температурный скрининг персонала и ежедневный обзор заключенных, все посылки отправляют отстаиваться на 24 часа или дезинфицируют. На прогулку заключенных выводят только с теми, с кем они находятся в одной камере. В СИЗО всех новоприбывших отправляют на 14-дневный карантин", - указано в сообщении.

По словам Высоцкой, если вирус попадет в пенитенциарную систему, больных и лиц, которые с ними контактировали, будут стараться максимально изолировать.

"Действовать собираемся за общим для всех протоколу Минздрава: сначала - карантин и лечение, в случае ухудшения состояния - транспортировка в обычную больницу, но под охраной", - сообщила она.

Также замминистра сообщила, что для уменьшения рисков заражения в Минюсте готовят "перепланировки" в изоляторах и тюрьмах. В тех учреждениях, которые не переполнены, планируют расселить заключенных по камерам или комнатах, чтобы в случае появления симптоматики у друга, изолировать пришлось меньше людей.

Напомним, по словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, которая отвечает за пенитенциарную систему, на сегодня речь не идет о массовом освобождении заключенных из-за ситуации с коронавируса.

Как писало РБК-Украина, Кабмин просят принять меры по предотвращению коронавируса в тюрьмах.