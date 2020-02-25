Мін'юст планує зберегти механізм люстрації

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що відомство планує зберегти механізм люстрації після того, як набрало чинності рішення Європейського суду з прав людини за законом про люстрацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Малюська у Facebook.

За його словами, ЄСПЛ не визнавав неправомірної люстрації цілком, а лише її надмірний обсяг. Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстрованы, хоча нічого поганого не робили.

"Ми не будемо сидіти, склавши руки, а зробимо все, щоб забезпечити права громадян і збереження механізму люстрації, хоча і в обмеженому вигляді", - зазначив міністр.

При цьому він заявив, що планує розробити законопроект, згідно з яким буде створена комісія, яка буде розглядати скарги громадян, які вважають свою люстрацію неправомірним.

"Також буде розглядатися можливість відновлення в посаді (при її наявності) та виплати різниці між втраченим і реальним заробітком", - додав міністр.

При цьому він зазначив, що описаний механізм не буде застосовуватися до категорії громадян, чия люстрація була обгрунтованою.

Нагадаємо, в жовтні минулого року ЄСПЛ виніс рішення про те, що Україна законом про люстрацію порушила права українських чиновників.

Україна оскаржила дане рішення у січні 2020 року. Скарга була подана українським урядом у Велику палату ЄСПЛ. У Кабінеті міністрів стверджували, що в рішенні суду до кінця не ясно, яким чином треба змінити закон, щоб він відповідав Конвенції про захист прав людини.