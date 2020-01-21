Мін'юст планує влашутвати розпродаж в'язниць

Міністерство юстиції планує розпродавати в'язниці з надходженням частини отриманого доходу в міністерство. Про це заявив глава Мін'юсту Денис Малюська в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Малюська зазначив, що зараз більше в'язниць, ніж поки потрібно.

"Враховуючи те, що у нас більше в'язниць, ніж нам поки потрібно, ми цілком можемо почати розпродаж в'язниць. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимсь чином акумулювалися, щоб частина хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури", - сказав міністр.

Малюська також зазначив, що в Лук'янівському СІЗО в Києві в деяких камерах не вистачає спальних місць, однак, на його думку, це СІЗО не є найгіршим в Україні.

"Є гірше ситуації, принаймні з тими фото, що я показував. Принаймні там немає такого ризику, що стіни впадуть. А існують СІЗО, де стан будівель набагато гірше. А історія про те, що вони сплять по черзі - просто є камери, де перебувають 20 осіб, 15,16", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України планує скоротити до третини українських в'язниць.

Крім того, міністр Малюська навів у приклад досвід країн Європи, де до правопорушників застосовують покарання у вигляді програми корекції, часткову ізоляцію або обмеження пересування з допомогою електронного браслета.