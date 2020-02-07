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Мін'юст планує через суд ліквідувати майже 50 партій

Новини » Політика     07.02.2020 - 19:44
Мін'юст планує через суд ліквідувати майже 50 партій
Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

В уряді планують ліквідувати партії, що не ведуть політичну діяльність

Міністерство юстиції України планує через суд ліквідувати 48 партій, які не ведуть політичною діяльності. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає РБК-Україна.

За словами міністра, наразі в Україні зареєстровано 349 політичних партій, серед яких майже 48 - не здійснюють жодної діяльності. Він додав, що Мін'юст подав до суду позови про анулювання реєстрації всіх партій, діяльність яких не відповідає вимогам закону.

"Ми подали позови про анулювання реєстрації одночасно всіх партій, діяльність яких на сьогодні не відповідає вимогам закону. А саме - не висунення політичною партією своїх кандидатів на вибори президента України та народних депутатів України протягом 10 років", - заявив Малюська.

Зокрема в уряді хочуть ліквідувати Партію ветеранів Афганістану, Соціал-демократичну партію України, "Організацію українських націоналістів", Християнсько-демократичний союз, Партію промисловців та підприємців України, "Жінки України", Партію захисників Вітчизни, Партію козаків України та інші.

Опубліковано Denis Malyuska Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва отримав позов до Міністерства юстиції з проханням зобов'язати відомство ініціювати заборону діяльності партії "Слуга народу". Позивач просить визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту.

Також РБК-Україна писало, що Мін'юст через суд хоче домогтися анулювання реєстрації Республіканської партії України. Партія жодного разу не висувала кандидатів на парламентських і президентських виборах за останні 10 років.

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