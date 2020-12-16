ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міни, тротил та гранати: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон бойовиків

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України у Луганській області виявила прихований арсенал бойовиків. У ному найманці РФ тримали військові засоби ураження та вибухові речовини.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя, поблизу лінії розмежування. Зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17.

Популярні новини

Також там знайшли понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок.

Наразі СБУ встановлює причетність бойовиків до закладання схрону.

Фото: вилучені боєприпаси (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці листопада військовослужбовці прикордонного загону в Донецькій області виявили на покинутій базі відпочинку схрон із чотирма гранатометами та боєприпасами.

Крім того, раніше прикордонники разом з правоохоронцями виявили арсенал проросійських бойовиків на території одного з населених пунктів в Луганській області.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області правоохоронці виявили схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Схрон