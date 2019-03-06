МінТОТ заявляє про зменшення перетинів адмінмежі з Кримом

У лютому кількість перетинів знизилася на майже 14%

Количество пересечений административной границы с аннексированым Крымом в Херсонской области в феврале снизилось на 13,94%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ).

Как отмечается, в феврале 2019 года административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 121 030 человек и 20 206 транспортных средств.

"По сравнению с январем количество пересечений гражданского населения уменьшилась на 13,94%, а также уменьшилось количество пересечений транспортными средствами на 7,57%", - говорится в сообщении.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 5 марта, пересекли более 35 тыс. лиц и 4,4 тысячи транспортных средств.

РБК-Украина писало, что в феврале в Крыму подконтрольные Кремлю суды вынесли семь новых приговоров за отказ служить в армии России. Всего с начала оккупации на сайтах судов Крыма опубликована информация о как минимум 52 уголовных делах, открытых против крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах Российской Федерации.