У Криму за місяць винесли 7 вироків за відмову служити в армії РФ

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З початку року відкрили, як мінімум, 52 кримінальні справи

У лютому в Криму підконтрольні Кремлю суди винесли сім нових вироків за відмову служити в армії Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу у Facebook.

Як зазначається, всього з початку окупації на сайтах судів Криму опублікована інформація про як мінімум 52 кримінальні справи, відкриті проти кримчан за ухилення від служби в збройних силах Російської Федерації.

"З цієї кримінальної статті кримчанам може загрожувати штраф в розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (82 тисячі грн - КР), або примусові роботи на строк до 2-х років, або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 2-х років", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, "Первомайський районний суд" в 2018 році виніс чотири вироки за "ухилення від призову на військову службу в російській армії". Всі справи розглядала суддя Анна Климова. Як мінімум, двох жителів Первомайського району вона оштрафувала на 6 і 7 тис. гривень відповідно.

Також повідомляється, що основна частина вже винесених кримчанам вироків - штрафи від 5 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2 до 33 тис. гривень).

При цьому, сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку служити в збройних силах. Як мінімум один вирок - це умовне позбавлення волі на строк 8 місяців.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен заявила, що в окупованому Росією Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 військовополонених українських моряка, незаконно захоплених в Керченській протоці в минулому році.

РБК-Україна писало, що заарештований в анексованому Криму правозахисник Емір-Усеин Куку повідомив про смерть десяти в'язнів, яким вчасно не надали медичну допомогу.