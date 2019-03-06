Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На КПВВ на Донбасі з ранку утворилися автомобільні черги

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 5 березня, перетнули понад 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пасажирський транспортний потік на КПВВ залишається динамічним і характеризується деяким зростанням порівняно з попередньою добою. Всього лінію дотику перетнули 35,4 тисячі осіб і 4,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8340 осіб і 985 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7495 осіб та 1325 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6890 осіб і 1210 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3875 осіб і 880 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8780 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/30; "Мар'їнка" - 0/55; "Новотроїцьке" - 15/40; "Гнутове" - 20/30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранено двох українських військових.

Відзначимо, в Православній церкві України заявили про загрозу повної заборони діяльності на окупованому Донбасі.

