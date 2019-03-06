Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб

На КПВВ на Донбасі з ранку утворилися автомобільні черги
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 5 березня, перетнули понад 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що пасажирський транспортний потік на КПВВ залишається динамічним і характеризується деяким зростанням порівняно з попередньою добою. Всього лінію дотику перетнули 35,4 тисячі осіб і 4,4 тисячі транспортних засобів:
Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/30; "Мар'їнка" - 0/55; "Новотроїцьке" - 15/40; "Гнутове" - 20/30.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранено двох українських військових.
Відзначимо, в Православній церкві України заявили про загрозу повної заборони діяльності на окупованому Донбасі.