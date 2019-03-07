МінТОТ назвало наслідки санкцій проти спостерігачів на "виборах" в Криму

Санкції створюють передумови для притягнення їх до відповідальності в своїх країнах

Санкции против иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму создают предпосылки для привлечения их к ответственности в своих странах. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В министерстве отметили, что 18 марта 2018 Россия провела в Крыму выборы президента РФ и привлекла наблюдателей из Германии, Франции, Швеции, Израиля, США, Кипра, Испании, Италии, Финляндии, Сербии, Норвегии, Великобритании и других стран.

"Введение санкций против указанного перечня физических лиц сделает невозможным их въезд на территорию Украины. В случае выявления у них имущества, которое находится на территории Украины, будет заблокирована возможность распоряжаться им", - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на то, что эти наблюдатели являются иностранными гражданами, которые признали Крым незаконно оккупированным Российской Федерацией, введение санкций создаст предпосылки для привлечения их к ответственности на территории их стран.

Отметим, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил санкции в отношении наблюдателей на выборах в Крыму из 13 стран.

Вчера послы Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян за атаку в Керченском проливе, в результате которой российская сторона захватила 24 моряков.