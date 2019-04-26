У МінТОТ назвали суму боргу мешканців окупованого Донбасу за воду

Заборгованість мешканців окупованих територій за послуги водопостачання та водовідведення перед комунальним підприємством "Вода Донбасу" складає 3,8 мільярда гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

Вказано, що саме заборгованість стала причиною відключення водоканалів від електрики.

"Окуповані території споживають близько 75% від загального обсягу води, що надходить до населених пунктів Донеччини. З 1250 тисяч кубометрів, які щоденно поставляються на ці території, споживається там близько 950 тисяч кубометрів. Частина води взагалі не обліковується. З 2014 року борг окупованих територій за водопостачання складає близько 3,8 мільярда гривень", - зазначає міністерство.

У МінТОТ пояснюють, що через борги за спожиту воду перед "Водою Донбасу" КП, у свою чергу, збільшило борги за електроенергію.

"Критичний фінансовий стан КП "Вода Донбасу", яке забезпечує водою усю територію Донецької області, зумовлений перш за все незаконними діями окупаційної адміністрації РФ і практично відсутністю оплати за воду з окупованої частини Донеччини", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що водопостачання по всій території Донецької області буде відновлено з 1 травня завдяки підключенню до електромереж підприємства "Вода Донбасу".

Як писало РБК-Україна раніше, 9 квітня закінчився п'ятиденний строк, протягом якого КП "Компанія "Вода Донбасу" мала підписати договір з постачальником електричної енергії.

Додамо, на початку року економічна робоча група тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилася провести аудит компанії "Вода Донбасу" для подальших капвкладень.