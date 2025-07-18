Минветеранов не будут трогать: Свириденко назвала причину

Министерство по делам ветеранов не будут объединять с социальным блоком правительства, несмотря на схожесть в направлениях деятельности.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами 18 июля.

По ее словам, хотя функционал министерства имеет признаки социальной политики, объединение этих направлений во время войны было бы политически неправильным.

"Я думаю, что большинство из нас понимают, что это социальная политика. Но политически это неправильно - во время войны объединять с другим Министерством, потому что ветераны для нас это абсолютный приоритет, а также политика в отношении защитников", - пояснила Свириденко.

Именно поэтому Министерство ветеранов останется отдельной структурой.

Напомним, ранее в СМИ распространились слухи, что во время формирования нового правительства могли реформировать Министерство ветеранов и присоединить его к другому ведомству. Однако позже источники РБК-Украина рассказали, что эта информация не является правдивой.

В частности, в новом Кабмине Минветеранов снова возглавила Наталья Калмыкова.