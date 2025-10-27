Минуснули еще 800 оккупантов: Генштаб ВСУ сообщил о потерях армии РФ на 27 октября

Напоминаем, что Россия наращивает атаки по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь парализовать промышленные регионы и посеять панику среди населения. Особенно интенсивные удары фиксируются в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, где после атак населённые пункты оставались без электричества на несколько дней.

Отметим, что Россия заявила, что не нарушала Будапештский меморандум, несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию против Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не считает свои действия нарушением положений международного соглашения.