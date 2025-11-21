Минуснули 13 тысяч россиян. Сырский рассказал об успехах контрнаступления на Донбассе

Генерал выступил в формате видеосвязи на заседании европейского Военного комитета под председательством генерала Шона Кленси. Во время выступления Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте.

"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, за все время войны страна-агрессор запустила по Украине более 112 тысяч дронов-камикадзе типа "Шахед". Главные цели россиян - гражданская инфраструктура и жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения.

С конца августа по октябрь 2025 года Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении.

"В результате подразделения рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными", - рассказал Сырский.

Он также поблагодарил за реализацию инициативы PURL. Генерал подчеркнул, что она крайне важна для защиты украинцев и критической инфраструктуры, а также поддержки Сил обороны на фронте.