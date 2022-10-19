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Минус "Змей Горыныч". ВСУ уничтожили опасное российское оружие (видео)

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Киев, Среда 19 октября 2022 18:55
Минус "Змей Горыныч". ВСУ уничтожили опасное российское оружие (видео) Фото: ВСУ уничтожили опасное российское оружие армии РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожили российскую установку разминирования УР-77 "Метеорит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Установку прозвали "Змеем Горынычем" за характерный огненный вал, который она создает перед собой. Несмотря на то, что данная техника предназначена для проделывания проходов в минных полях, в последнее время враг применяет ее для штурма позиций, сбрасывая на украинские укрепления полторы тонны взрывчатого вещества за один залп.

УР-77 "Метеорит" производится с 1977 года. Установка состоит из базовой гусеничной машины, созданной на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика", пусковой установки и боекомплекта из двух зарядов разминирования.

Ранее украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области. Также мы писали, что украинские военные точным выстрелом уничтожили российский танк.

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