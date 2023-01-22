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Минус танк, БМП и десятки россиян: в Генштабе показали вражеское "наступление" на Запорожском направлении

Иллюстративное фото: в Генштабе показали вражеское "наступление" на Запорожском направлении (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продемонстрировали, как российские оккупанты "наступают" на Запорожском направлении. В результате одной из таких попыток захватчики потеряли 30 солдат, танк и пять БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции", - отмечают военные.

Напомним, российские оккупанты не ведут масштабных наступлений в Запорожской области, но пытаются штурмовать украинские позиции малыми группами.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что украинские десантники загнали российских военных в ловушку с помощью самоходной установки "Краб", а затем уничтожили их.

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Генштаб ВСУЗапорожская областьВойна России против Украины