Минус танк, БМП и десятки россиян: в Генштабе показали вражеское "наступление" на Запорожском направлении

"Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции", - отмечают военные.

Напомним, российские оккупанты не ведут масштабных наступлений в Запорожской области, но пытаются штурмовать украинские позиции малыми группами.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что украинские десантники загнали российских военных в ловушку с помощью самоходной установки "Краб", а затем уничтожили их.

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