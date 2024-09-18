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Минус колонна техники. Третья штурмовая остановила атаку РФ в Харьковской области (видео)

Харьков, Среда 18 сентября 2024 12:13
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Минус колонна техники. Третья штурмовая остановила атаку РФ в Харьковской области (видео) Фото: Третья штурмовая остановила атаку россиян в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады остановили атаку оккупантов в Харьковской области. Защитники уничтожили вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью отдельную штурмовую бригаду в Telegram.

"Вражескую колонну, которая двигалась в сторону наших позиций, вовремя обрисовали пилоты Третьей штурмовой. Бригадные подразделения сразу присоединились к ликвидации", - отмечают военные.

С воздуха защитники мгновенно атаковали вражеский танк. Российский БТР пытался скрыться, но его догнали. Как отмечают в Третьей штурмовой, еще до контрольных попаданий начала назад бежать российская пехота.

"Многомиллионную технику за короткое время размотали наши беспилотники", - добавили воины.

Контратака Третьей штурмовой

Напомним, недавно воины Третьей отдельной штурмовой бригады совершили успешную контратаку в Харьковской области. Защитники продвинулись на два квадратных километра, что стало неожиданностью для врага.

Как сообщили в бригаде, украинские военные взяли под контроль батальонный район обороны окупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты. Главной задачей штурмовиков был срыв наступательного потенциала 20-й армии РФ.

По словам командира подразделения "Терра", подтверждено, что в ходе атаки было ликвидировано 200 оккупантов.

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