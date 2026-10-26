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Минэкономики пересмотрит прогноз ВВП на 2026 год: покажет ли экономика роста

20:55 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Дмитрий Сидоров
Минэкономики пересмотрит прогноз ВВП на 2026 год: покажет ли экономика роста Фото: Министр экономики Украины Александр Кравченко (Facebook-страница министра)
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Министерство экономики существенно снизило прогноз роста экономики Украины в этом году, но надеется, что процент изменения ВВП в 2026 году к прошлогоднему показателю останется положительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра экономики Александра Кравченко, которые он сказал в ходе 12-го Киевского международного экономического форума.

Чиновник сказал, что в начале 2026 года министерство прогнозировало, что ВВП Украины в этом году вырастет на 2,4%.

"В середине года (в июне) Минэкономики пересмотрело прогноз роста на 1,6% на 2026 год и на 1,3% на 2027 год. Сейчас мы в очередной раз пересматриваем (еще нет финальной цифры), но мы видим, что это минус 1-1,5 процентных пункта к нашему июньскому прогнозу".

Он выразил надежду, что процент прироста ВВП в этом году будет положительным.

"Мы все-таки надеемся, что экономика в этом году останется в положительной зоне, но мы действительно видим существенное давление и существенное уменьшение прогноза как в 2026, так и в 2027 году", - добавил Кравченко.

Среди главных причин уменьшения пересмотра прогноза в меньшую сторону, министр назвал заблокированные порты Черного моря (из-за которых производился экспорт продукции АПК и металлургии), интенсификация обстрелов со стороны РФ и ситуация с бюджетом (перенос многих расходов на конец года).

Напомним, в октябре текущего года Всемирный банк сохранил свой прогноз роста ВВП Украины по итогам 2026 года на уровне 1,2%. Международный валютный фонд снизил свою последнюю оценку с 1–1,6% до 1%.

В ходе недавних мероприятий Центра экономической стратегии главная экономиста инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан допустила снижение ВВП Украины в этом году на 0,5% по сравнению с 2025 годом.

Из-за остановки металлургических комбинатов в сентябре 2026 года реальный ВВП сократился на 2,4% в годовом измерении.

Какие реформы нуждаются в экономике Украины, чтобы обеспечить рост ВВП в течение следующих 5 лет читайте в публикации РБК-Украина " Реформы вместо популизма. Какая экономика сможет вернуть миллионы украинцев домой ".

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