Минэкономики пересмотрит прогноз ВВП на 2026 год: покажет ли экономика роста

Министерство экономики существенно снизило прогноз роста экономики Украины в этом году, но надеется, что процент изменения ВВП в 2026 году к прошлогоднему показателю останется положительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра экономики Александра Кравченко, которые он сказал в ходе 12-го Киевского международного экономического форума.

Чиновник сказал, что в начале 2026 года министерство прогнозировало, что ВВП Украины в этом году вырастет на 2,4%.

"В середине года (в июне) Минэкономики пересмотрело прогноз роста на 1,6% на 2026 год и на 1,3% на 2027 год. Сейчас мы в очередной раз пересматриваем (еще нет финальной цифры), но мы видим, что это минус 1-1,5 процентных пункта к нашему июньскому прогнозу".

Он выразил надежду, что процент прироста ВВП в этом году будет положительным.

"Мы все-таки надеемся, что экономика в этом году останется в положительной зоне, но мы действительно видим существенное давление и существенное уменьшение прогноза как в 2026, так и в 2027 году", - добавил Кравченко.

Среди главных причин уменьшения пересмотра прогноза в меньшую сторону, министр назвал заблокированные порты Черного моря (из-за которых производился экспорт продукции АПК и металлургии), интенсификация обстрелов со стороны РФ и ситуация с бюджетом (перенос многих расходов на конец года).