Цуренко начнет битву с Австрией в Кубке Билли Джин Кинг
Состоялась жеребьевка матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram Фонда Элины Свитолиной.
Встреча состоится 16-17 ноября в городе Мак-Кинни (Техас, США). Теннисистки будут играть на хардовом покрытии.
За сборную Украины заявлены Леся Цуренко (118-я ракетка мира), Анастасия Соболева (220-я), Катарина Завацкая (229-я) и Надежда Киченок (40-я в паре). Планировалось, что состав возглавит лидер отечественного рейтинга Марта Костюк (18-я в мире), однако она не смогла прибыть в сборную. На замену срочно вызвали Анастасию Лопату (582-я), но она получила травму.
В первый соревновательный день состоятся два одиночных поединка. В стартовой игре встретятся рейтинг-лидер нынешнего состава сборной Украины Леся Цуренко и вторая ракетка соперниц Тамира Пащек. После них на корт выйдут Катарина Завацкая и Синя Краус.
В программе второго дня противостояния – три игры. Стартует снова Цуренко, а второй выйдет на корт Завацкая. При необходимости команды проведут парную встречу, где за Украину будут играть Надежда Киченок и Анастасия Соболева. Первые поединки обоих дней начнутся в 20:00 по киевскому времени.
Расписание матчей сборной Украины против Австрии в Кубке Билли Джин Кинг:
- Цуренко – Пашек, 16 ноября
- Завацкая – Краус, 16 ноября
- Цуренко – Краус, 17 ноября
- Завацкая – Пашек, 17 ноября
- Н. Киченок/Соболева – Пашек/Краус, 17 ноября
Сборная Австрии: что известно
Австрийская команда будет представлена сильнейшими игроками страны. Самыми рейтинговыми теннисисткой в составе соперниц являются Краус (222-я в мире) и Пащек (366-я). Кроме них в состав вошли Тамара Костич (500-я) и Юлия Грабхер (523-я).
В командном рейтинге женских сборных украинки находятся на 18-й строчке, австрийки – на 24-й. Победитель матчевой встречи выйдет в квалификационный раунд Кубка Билли Джин Кинг.
Ранее Свитолина анонсировала возвращение на корт.
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