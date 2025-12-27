Минус 5 танков и 1240 врагов: Генштаб ВСУ обновил статистику на 27 декабря

Потери врага продолжают расти. Обновленные данные Генштаба свидетельствуют о значительном сокращении живой силы, техники и вооружения, включая авиацию, артиллерию и беспилотные системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Согласно обнародованной информации, ориентировочные потери противника в живой силе достигли около 1 203 310 человек. За последние сутки этот показатель увеличился еще на 1240.
С начала полномасштабных боевых действий противник лишился 434 самолетов и 347 вертолетов. Также подтверждена потеря 28 кораблей и катеров, а также двух подводных лодок, что существенно ограничивает возможности на море.
Количество уничтоженных танков достигло 11 464 единиц, еще пять были выведены из строя за последние сутки. Потери боевых бронированных машин составляют 23 823, что отражает интенсивность наземных боев.
Противник утратил 35 542 артиллерийские системы, из которых 33 — за последние сутки. Также зафиксировано уничтожение 4107 крылатых ракет и 1579 реактивных систем залпового огня.
Особое внимание привлекают потери в сегменте беспилотников: уничтожено 95 539 аппаратов оперативно-тактического уровня, включая еще 205 за последние сутки. Кроме того, выведены из строя 1264 средства противовоздушной обороны.
Потери автомобильной техники и автоцистерн достигли 71 612 единиц, из них 158 — за последние сутки. Также уничтожено 4029 единиц специальной техники.
Напоминаем, что в Украине рассматривают запуск производства артиллерийских боеприпасов калибра 105 мм, которое при наличии государственного заказа может значительно усилить обеспечение Сил обороны необходимыми снарядами.
Отметим, что в ночь на 27 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения, под атаку попала и Киевская область, сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, отметив, что противник целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры и жилой застройке.