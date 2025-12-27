RU

Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Минус 5 танков и 1240 врагов: Генштаб ВСУ обновил статистику на 27 декабря

Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Потери врага продолжают расти. Обновленные данные Генштаба свидетельствуют о значительном сокращении живой силы, техники и вооружения, включая авиацию, артиллерию и беспилотные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава

Согласно обнародованной информации, ориентировочные потери противника в живой силе достигли около 1 203 310 человек. За последние сутки этот показатель увеличился еще на 1240.

Авиация и флот

С начала полномасштабных боевых действий противник лишился 434 самолетов и 347 вертолетов. Также подтверждена потеря 28 кораблей и катеров, а также двух подводных лодок, что существенно ограничивает возможности на море.

Танки и бронетехника

Количество уничтоженных танков достигло 11 464 единиц, еще пять были выведены из строя за последние сутки. Потери боевых бронированных машин составляют 23 823, что отражает интенсивность наземных боев.

Артиллерия и ракетное вооружение

Противник утратил 35 542 артиллерийские системы, из которых 33 — за последние сутки. Также зафиксировано уничтожение 4107 крылатых ракет и 1579 реактивных систем залпового огня.

Беспилотники и ПВО

Особое внимание привлекают потери в сегменте беспилотников: уничтожено 95 539 аппаратов оперативно-тактического уровня, включая еще 205 за последние сутки. Кроме того, выведены из строя 1264 средства противовоздушной обороны.

Логистика и спецтехника

Потери автомобильной техники и автоцистерн достигли 71 612 единиц, из них 158 — за последние сутки. Также уничтожено 4029 единиц специальной техники.

Напоминаем, что в Украине рассматривают запуск производства артиллерийских боеприпасов калибра 105 мм, которое при наличии государственного заказа может значительно усилить обеспечение Сил обороны необходимыми снарядами.

Отметим, что в ночь на 27 декабря российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением различных видов вооружения, под атаку попала и Киевская область, сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, отметив, что противник целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры и жилой застройке.

