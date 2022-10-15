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ВСУ продолжают атаковать на восточном и южном фронте: карта боев от ISW

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Суббота 15 октября 2022 08:55
ВСУ продолжают атаковать на восточном и южном фронте: карта боев от ISW Фото: ВСУ продолжают атаковать на восточном и южном фронте (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать позиции оккупантов в Харьковской и Херсонской обастях. Россияне, в свою очередь, пытаются проводить атаки под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Украинские войска ведут контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области. Наступление может развиваться на линии Першотравневое - Кисловка, примерно в 20 км к востоку от Купянска.

Кроме того, ВСУ пытаются сломить оборону врага на линии Сватово - Кременная.

Тем временем российские войска провели наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции к западу от Кременной. Однако контрнаступление россиян было отражено.

ВСУ продолжают атаковать на восточном и южном фронте: карта боев от ISW

Донбасс

В Донецкой области армия РФ 14 октября пыталась проводить наземные атаки к северо-востоку от Бахмута в районе Веселого и Новой Каменки и к югу от Бахмута. Также украинские войска отразили атаки оккупантов к западу от Донецка в районе Невельского.

При этом российская сторона заявила о том, что заняла позиции возле Времевки, однако аналитики ISW не могут подтвердить это.

ВСУ продолжают атаковать на восточном и южном фронте: карта боев от ISW

Южный фронт

Российские войска 14 октября провели ограниченные наземные атаки на северо-западе Херсонской области, чтобы восстановить утраченные позиции. Также аналитики сомневаются, что оккупантам удалось добиться хоть каких-то успехов в направлении Давидового Брода и Сухого Ставка.

При этом, по неподтвержденной информации, ВСУ укрепляют позиции на линии Осокоровка - Новоалександровка вдоль правого берега Днепра к северу от Берислава.

В то же время в ISW отмечают, что украинские военные продолжают сохранять оперативное молчание относительно контрнаступательных действий в Херсонской области.

ВСУ продолжают атаковать на восточном и южном фронте: карта боев от ISW

Напомним, по данным британской разведки, повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одними из основных причин неудач российской армии на территории Украины.

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