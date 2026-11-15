"Минус 30% переработки": Украина нарушила работу 9 крупнейших российских НПЗ

В ведомстве отмечают, что Россия не только теряет часть мощностей по переработке нефти, но и сталкивается с проблемами на внутреннем топливном рынке, а также вынуждена усиливать защиту основных маршрутов экспорта энергоресурсов.

В конце октября и в ноябре 2026 года Украина активизировала дальнобойные удары по объектам российской нефтяной отрасли. Под атаки попали крупные НПЗ, нефтехранилища, насосные станции и экспортные терминалы. Это свидетельствует о системном характере кампании, направленной не на отдельные объекты, а на различные звенья производства и поставок нефтепродуктов.

Так, всего за одну неделю украинские удары нарушили работу девяти из 35 крупнейших российских НПЗ. Фактические объемы переработки нефти могли сократиться примерно на 30% - до 200 тысяч тонн в сутки.

Такие потери имеют существенное значение для российской экономики, которая в значительной степени зависит от экспорта энергоресурсов. При этом нефтепродукты необходимы не только для обеспечения гражданских потребителей, но и для нужд военной логистики.

Последствия атак уже ощущаются на внутреннем рынке России. В частности, 9 ноября появилась информация о возобновлении ограничений на продажу топлива на заправках "Роснефти". В некоторых регионах водителям разрешали покупать не более 30 литров бензина в городах и 50 литров на автомобильных трассах. Также вводились ограничения на продажу топлива в канистры.

О перебоях с поставками сообщали в Карелии, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, Новосибирской, Архангельской и Пензенской областях.

При этом прежние ограничения начали отменять только в конце октября. Таким образом, топливный рынок России не успел полностью восстановиться после предыдущих проблем, как новая волна украинских атак вновь осложнила ситуацию.

Собственная добыча нефти не означает, что страна автоматически располагает достаточными запасами бензина и дизельного топлива. Для их производства необходима бесперебойная работа НПЗ, специализированного оборудования, хранилищ и транспортной инфраструктуры. Важную роль также играют стабильные маршруты поставок готовой продукции.

По оценкам Financial Times, из-за повреждений и остановки заводов вне строя могли находиться от 20% до 35% российских мощностей по переработке нефти. Издание также сообщало, что Россия начала закупать бензин морским путем, в частности в Турции, Марокко и Египте.

Таким образом, один из крупнейших мировых производителей нефти оказался в ситуации, когда ему приходится искать за рубежом готовое топливо для удовлетворения собственных потребностей.

При этом важное значение имеет не только количество пораженных нефтеперерабатывающих заводов, но и характер повреждений. Особенно серьезными могут быть удары по ключевым технологическим установкам, от которых зависит производство готовых нефтепродуктов.

НПЗ - это сложный промышленный комплекс, в котором первичная переработка нефти является лишь начальным этапом. Для получения товарного бензина, дизельного и авиационного топлива необходимо использовать установки вторичной переработки. К ним относятся установки каталитического крекинга, гидрокрекинга, риформинга и гидроочистки.

По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), незначительные повреждения установок первичной переработки можно устранить в течение одной-двух недель. В то же время восстановление сложного оборудования вторичной переработки требует значительно больше времени - в среднем от шести до восьми месяцев.

Следовательно, даже после ликвидации пожара и возобновления работы отдельных частей предприятия поврежденный НПЗ может еще долго не работать на полную мощность.