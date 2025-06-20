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На Покровском направлении за сутки почти 40 атак: Генштаб о ситуации на фронте

Пятница 20 июня 2025 01:32
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На Покровском направлении за сутки почти 40 атак: Генштаб о ситуации на фронте Фото: украинские военные продолжают отражать атаки противника (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 20 июня, на фронте в течение суток произошло 133 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сутки противник нанес один ракетный и 33 авиаудара, применив пять ракет и 32 управляемые авиационные бомбы. Также оккупанты использовали 899 дронов-камикадзе и осуществили 3504 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив девять управляемых авиабомб, а также совершил 191 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанскомнаправлении вражеские подразделения совершили девять атак на позиции наших войск в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении враг совершил два наступательных действия вблизи Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении состоялось 29 атак противника вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григорьевка. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших войск в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часового Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении российские войска совершили 37 атак в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка и Новоукраинка.

"По предварительным данным, на этом направлении было обезврежено 269 оккупантов, из них 171 - безвозвратно. Также украинские военные уничтожили один терминал спутниковой связи, восемь автомобилей, багги, квадроцикл, три мотоцикла, семь беспилотных летательных аппаратов различного типа и одну станцию радиоэлектронной борьбы. Два квадроцикла, мотоцикл и пушка врага были существенно повреждены", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак в районах населенных пунктов Запорожье, Перестройка, Багатир, Новоселка и Шевченко. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар по Железнодорожному.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло

Потери российской армии

Напомним, что с 18 на 19 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1080 солдат. Также ВСУ уничтожили 63 артсистемы, 64 дрона и 108 единиц автотехники противника.

Отметим, что потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения превышают 1 млн человек.

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