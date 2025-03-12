За минувшие сутки почти 260 боев: Генштаб показал карту боевых действий
За прошедшие сутки, 11 марта, на линии боевого соприкосновения состоялось 259 боев. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки восемь раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Чернещина, Грековка, Екатериновка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина.
На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Майского, Часового Яра и Ступочек.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецком направлении враг совершил 32 атаки неподалеку населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Дачное, Дружба, Курдюмовка и Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Водяное Второе, Луч, Лысовка и не только.
На Новопавловском направлении враг 18 раз тщетно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополя, Привольного, Скудного, Свободного Поля и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково.
На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.
На Курском направлении Силы обороны отбили 33 вражеские атаки.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 889 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1430 солдат. Также Силы обороны уничтожили:
- 3 танка;
- 7 боевых бронированных машин;
- 44 артиллерийские системы и не только.
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