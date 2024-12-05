За минувшие сутки 168 боев, половина состоялась на двух направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 4 декабря, на фронте состоялось 168 боевых столкновений. Половина из них зафиксирована на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по трем районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника", - пишет Генеральный штаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось семь вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга, Глубокое.

На Купянском направлении враг атаковал 15 раз в сторону Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Першотравневого, Зеленого Гая и Лозовой.

На Лиманском направлении отбито 14 атак неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

На Торецком направлении россияне совершили четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении остановлено 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки.

На Кураховском направлении отражен также 41 вражеский штурм. Враг сосредоточил усилия в районах Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.

На Времовском направлении россияне совершили 19 штурмов неподалеку Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Приднепровском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны пять раз.

В Курской области Российской Федерации (РФ) враг 22 раза штурмовал позиции украинских бойцов.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла более 748 тысяч единиц личного состава. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1580 оккупантов. Также было уничтожено: