С начала вторжения Россия потеряла в Украине почти 749 тысяч военных, - Генштаб

За сутки, 4 декабря, украинские военные ликвидировали 1580 оккупантов. С начала вторжения РФ потеряла почти 749 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте в Украине

По состоянию на вечер 4 декабря на фронте произошло 156 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

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