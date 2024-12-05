С начала вторжения Россия потеряла в Украине почти 749 тысяч военных, - Генштаб
Фото: в Генштабе назвали потери РФ в Украине на 5 декабря (Getty Images)
За сутки, 4 декабря, украинские военные ликвидировали 1580 оккупантов. С начала вторжения РФ потеряла почти 749 тысяч военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 748950 (+1580) человек ликвидировано;
- танков - 9506 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин - 19472 (+22) ед.;
- артиллерийских систем - 21023 (+21) ед;
- РСЗО - 1253 ед.;
- средства ПВО - 1020 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19977 (+31) ед.;
- крылатые ракеты - 2855 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30843 (+97) ед.;
- специальная техника - 3630 (+2) ед.
Ситуация на фронте в Украине
По состоянию на вечер 4 декабря на фронте произошло 156 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.
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