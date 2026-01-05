В прошлом году Польша стала ключевым поставщиком кокса для Украины

Почти весь импорт кокса и полукокса за это время обеспечила Польша: доля ее продукции достигла 94%.

Из Польши за прошлый год Украина импортировала 602,01 тыс. тонн кокса. Кроме того, за этот период Украина импортировала 27,67 тыс. тонн кокса из Индонезии и 13,06 тыс. тонн - из Чехии.

В GMK Center отмечают: в 2013-2024 годах добыча коксующегося угля в Украине сократилась на 74%, а производство кокса - почти на 85%. Так произошло из-за того, что большая часть шахт и коксохимических предприятий осталась на неконтролируемых территориях - 64% от общего количества.

По оценкам аналитиков, для поддержания текущего уровня производства - до 6,5 млн тонн стали конвертерным и мартеновским способом и 1,3 млн тонн товарного чугуна, - Украине необходимо около 3,2 млн тонн кокса в год.