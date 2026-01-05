RU

В прошлом году Польша стала ключевым поставщиком кокса для Украины

Фото: Польша стала ключевым поставщиком кокса для Украины в 2025 году (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре 2025 года увеличили импорт кокса и полукокса на 3,2% в годовом измерении - до 642,8 тысяч тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расчеты GMK Center, сделанные на основе данных Государственной таможенной службы.

Почти весь импорт кокса и полукокса за это время обеспечила Польша: доля ее продукции достигла 94%.

Из Польши за прошлый год Украина импортировала 602,01 тыс. тонн кокса. Кроме того, за этот период Украина импортировала 27,67 тыс. тонн кокса из Индонезии и 13,06 тыс. тонн - из Чехии.

В GMK Center отмечают: в 2013-2024 годах добыча коксующегося угля в Украине сократилась на 74%, а производство кокса - почти на 85%. Так произошло из-за того, что большая часть шахт и коксохимических предприятий осталась на неконтролируемых территориях - 64% от общего количества.

По оценкам аналитиков, для поддержания текущего уровня производства - до 6,5 млн тонн стали конвертерным и мартеновским способом и 1,3 млн тонн товарного чугуна, - Украине необходимо около 3,2 млн тонн кокса в год.

 

Как известно, в январе 2025 года компания "Метинвест" Рината Ахметова приостановила работу Покровской угольной группы - в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации с безопасностью.

Компания способствовала эвакуации работников Покровской угольной группы и их семей: им предоставили возможность пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы Метинвеста в Запорожье, Каменском и Кривом Роге.

