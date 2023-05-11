В прошлом году Индия импортировала в десять раз больше нефти из России, - ВВС

Данные индийского государственного кредитора Bank of Baroda свидетельствуют о том, что в 2022 году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.
За счет увеличения закупок российской нефти Индии удалось сэкономить около 5 миллиардов долларов. Индия закупает российскую нефть, несмотря на то, что западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.
По данным издания, Россия продолжала продавать энергоносители со скидкой таким странам как Китай и Индия. При этом в 2021 году доля российской нефти на индийском рынке составила всего 2% годового импорта. По статистике Bank of Baroda эта цифра выросла почти до 20%.
Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать санкции Запада в отношении российского импорта. Нью-Дели также прямо не осудил вторжение России в Украину.
Ранее РБК-Украина сообщало, что за последний год ранее неизвестная индийская компания "Gatik" стала одним из крупнейших в мире судовладельцев, перевозящих российскую нефть в Индию для "Роснефти".
Напомним, что цены на нефть немного возобновились в четверг, 4 мая, но не смогли компенсировать падение более чем на 9% в предыдущие три дня, вызванное опасениями спроса со стороны основных потребителей.
Отчаявшись найти новые рынки для огромного количества природного газа, которое она когда-то поставляла в Европу по трубопроводам, Россия поставила перед собой задачу резко увеличить свои возможности экспорта топлива по морю.
Индия и Россияприостановили усилия по урегулированию двусторонней торговли в рупиях. Месяцы переговоров не смогли убедить Москву брать индийскую валюту.
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